Инаугурация Байдена в США может пройти виртуально

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США пройдет в виртуальном формате из-за пандемии. Об этом 8 декабря телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, сообщает ТАСС.

Церемония пройдет 20 января 2021 года. Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.

"Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной", - заявил законодатель.

Рассматривается вероятность, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона на поезде.-0-