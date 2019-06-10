Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня

10 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запланирована на 12 июня.
Касым-Жомарт Токаев сообщил: "Мы планируем провести инаугурацию 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует отчет".
Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 9 июня. Согласно предварительным данным ЦИК, Касым-Жомарт Токаев получает 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3504 BYN
|2.347 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0805 BYN
|2.077 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN