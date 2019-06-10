Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня

Глава белорусского государства выразил уверенность в том, что политическая мудрость и богатый жизненный опыт Касым-Жомарта Токаева будут способствовать дальнейшему динамичному развитию Казахстана, росту благосостояния его граждан и укреплению общего евразийского дома.