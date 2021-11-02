Индекс CAC 40 Парижской фондовой биржи обновил исторический рекорд

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биржевой индекс CAC 40 на закрытии торгов на Парижской фондовой бирже во вторник поднялся до отметки 6 927,03 пункта, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован 4 сентября 2000 года (6 922,33 пункта). Такие данные приводит ТАСС.

В течение дня этот главный биржевой показатель Франции, указывающий на котировки 40 ведущих корпораций страны, достигал отметки 6 930 пунктов, что оказалось несколько ниже рекордных 6 944 пунктов, зафиксированных в 2000 году. С начала 2021 года данный индекс вырос на 24,78%, при этом еще 11 июня он уже превысил уровень, наблюдавшийся до пандемии (6 600 пунктов). Самый низкий уровень в период пандемии составил 3 632,06 пункта.

Деловой портал Capital отмечает, что такому росту способствовали действия центральных банков в сочетании с мерами поддержки со стороны государств. Положительная динамика на рынке акций была особенно заметна еще прошлой осенью на фоне заявлений об успешных испытаниях и регистрации вакцин от коронавируса. Аналитики отмечают, что, несмотря на опасения по поводу роста инфляции и проблем с поставками, компании в июле и октябре представили вполне обнадеживающие квартальные отчеты.

"На прошлой неделе Европейский центральный банк сохранил очень спокойную риторику. Кроме того, напряженность на энергетических рынках (например, газа в Европе или угля в Китае) немного ослабла с начала октября", - приводит портал слова аналитика IG France Александра Барадеза.-0-