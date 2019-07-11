Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум на торгах в США, сообщает агентство Reuters .

Индекс Dow Jones впервые превысил 27 тыс. пунктов. Рост Dow Jones стал реакцией на выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил о действиях ФРС для поддержки рекордного роста экономики страны. Что касается рисков для американской экономики, то прежде всего они обусловлены продолжением торговых споров, что не способствует инвестициям в бизнес.

Заявления главы американского финансового регулятора расцениваются как готовность ослабить монетарную политику и в конце июля снизить ключевую ставку.

На фоне этого фондовый индекс S&P 500 также растет и превысил рекордную для себя отметку 3 тыс. пунктов.-0-