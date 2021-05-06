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06 мая 2021, 08:00

Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США

Фото Shutterstock.com
Фото Shutterstock.com

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский промышленный индекс Dow Jones достиг в среду рекордной отметки к закрытию фондовых торгов в США, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, Dow Jones повысился на 97,31 пункта (0,29%) и установился на отметке 34 230,34 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован при закрытии торгов 16 апреля, когда Dow Jones поднялся до 34 200,67 пункта.

Индекс S&P 500 в среду прибавил 2,93 пункта (0,07%) и оказался на отметке 4167,59 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 51,07 пункта (0,37%) до 13 582,43 пункта.

"Акции растут на фоне впечатляющих экономических показателей, спокойствия на рынке облигаций, а также в связи с уверенным восстановлением мировой экономики", - приводит портал Business Insider слова инвестиционного аналитика компании Oanda Эдварда Мойи. По его мнению, дополнительным фактором роста акций американских компаний станет прогнозируемое восстановление экономики в странах Европы.-0-

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