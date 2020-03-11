Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 1200 пунктов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский промышленный индекс Dow Jones сегодня на фондовых торгах в США упал на 1254,41 пункта (5,01%) после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, сообщает ТАСС.

К 13.13 по времени Восточного побережья США Dow Jones установился на отметке 23764,41 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 133,21 пункта (4,62%) и оказался на отметке 2749,02 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 367,05 пункта (4,4%) до 7977,2 пункта. Сессия еще не завершилась.

В понедельник, 9 марта, по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года.

Нефть марки WTI сегодня подешевела. К 13.07 по времени Восточного побережья США цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $1,14 (3,32%) до $33,22.

Ранее ВОЗ расценивала вспышку указанного заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. Болезнь отмечается в настоящее время в 114 странах, заражены коронавирусом более 118 тыс. человек.

В частности, в Италии общее число случаев заболевания за сутки выросло на 2 тыс. и составило более 12 тыс.-0-