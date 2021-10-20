Индексы Dow Jones и S&P 500 растут до рекордных показателей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские индексы Dow Jones и S&P 500 в ходе торговой сессии на нью-йоркской фондовой бирже в среду выросли до рекордных показателей. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки, сообщает ТАСС.

К 12.30 по времени Восточного побережья США Dow Jones вырос более чем на 0,5% и достиг рекордного для себя показателя 35 668,63 пункта. Впоследствии индекс несколько снизился и по состоянию на 14.15 составлял 35 619,75 пункта. Предыдущий рекорд был установлен в середине августа, когда Dow Jones вырос до 35 625,4 пункта.

S&P 500 в ходе торговой сессии вырос до рекордных 4540,8 пункта, впоследствии снизившись до 4 534,92 пункта. Предыдущие рекордные показатели этого индекса были зафиксированы в начале сентября, когда он вырос до 4,536,95 пункта.

Как отмечает портал MarketWatch, рост индексов вызван ожиданиями инвесторов данных по квартальной отчетности американских технологических компаний. В частности, в среду ожидается публикация финансовых показателей за трехмесячный период компании Tesla. На следующей неделе квартальную отчетность представят Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, а также владеющая Google компания Alphabet.-0-