Индиец умер после того, как укусил змею

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Гуджарат мужчина умер после того, как укусил змею, сообщает
70-летний Парват Гала Бария на деревенской ферме откусил от змеи целый кусок после того, как пресмыкающееся ужалило его. Мужчина сразу потерял сознание и упал. Его доставили в больницу города Лунавада, но спасти его не удалось.
Родственник мужчины сразу сжег змею и привез ее останки в больницу вместе с пострадавшим.-0-
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