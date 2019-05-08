Индиец умер после того, как укусил змею

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Гуджарат мужчина умер после того, как укусил змею, сообщает Times Now .

70-летний Парват Гала Бария на деревенской ферме откусил от змеи целый кусок после того, как пресмыкающееся ужалило его. Мужчина сразу потерял сознание и упал. Его доставили в больницу города Лунавада, но спасти его не удалось.

Родственник мужчины сразу сжег змею и привез ее останки в больницу вместе с пострадавшим.-0-