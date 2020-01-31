Индиец взял в заложники на дне рождения дочери 20 человек

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина захватил в заложники не менее 20 человек во время празднования дня рождения дочери в индийском штате Уттар-Прадеш. Среди заложников – женщины и дети. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил односельчан, в основном детей и женщин на празднование дня рождения своей дочери. Во время праздника мужчина открыл стрельбу по людям и взял в заложники не менее 20 человек.

В результате стрельбы ранены два полицейских и один местный житель. Местная полиция проводит операцию по освобождению заложников.-0-