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31 января 2020, 01:15

Индиец взял в заложники на дне рождения дочери 20 человек

Фото Globallookpress
Фото Globallookpress

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина захватил в заложники не менее 20 человек во время празднования дня рождения дочери в индийском штате Уттар-Прадеш. Среди заложников – женщины и дети. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил односельчан, в основном детей и женщин на празднование дня рождения своей дочери. Во время праздника мужчина открыл стрельбу по людям и взял в заложники не менее 20 человек.

В результате стрельбы ранены два полицейских и один местный житель. Местная полиция проводит операцию по освобождению заложников.-0-

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