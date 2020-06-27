Индия до 15 июня приостановила международное пассажирское авиасообщение

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные пассажирские авиарейсы между Индией и другими странами не будут выполняться до 15 июля. Соответствующий документ 26 июня был опубликован на странице индийского Управления гражданской авиации в Twitter, сообщает ТАСС.
Как следует из документа, ограничения не распространяются на международные грузовые рейсы, на международные пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.
Приостановка коммерческого пассажирского авиасообщения действует 15 июля. Власти Индии остановили выполнение всех международных авиарейсов в стране 25 марта из-за пандемии коронавируса. 25 мая частично возобновилось внутреннее авиасообщение.
26 июня индийские медики сообщили о рекордных 17 296 случаях инфицирования коронавирусом.-0-