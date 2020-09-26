Индия готова помочь миру в создании вакцин против COVID-19

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия готова помочь мировому сообществу в создании вакцин против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

"Я сегодня хочу дать еще одну гарантию мировому сообществу, - отметил Нарендра Моди. - Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом".

Премьер-министр обратил внимание, что Индия считается одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Во время пандемии COVID-19 более чем 150 государств получили необходимые лекарства от индийской фармацевтической промышленности.

Нарендра Моди добавил, что Индия и соседние страны продвигаются в третьей фазе испытаний вакцин.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.-0-