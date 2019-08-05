Индия намерена отменить особый статус штата Джамму и Кашмир

5 августа, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Об этом сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны.

"Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано", - сказал министр, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Постановление подписал президент Рам Натх Ковинд, сообщил Амит Шах и продемонстрировал депутатам этот документ.

Большинство в нижней палате парламента принадлежит правящей Индийской народной партии, что обеспечивает прохождение решений правительства через этот законодательный орган.

По Конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны быть одобрены местной ассамблеей. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Штат имеет собственный флаг со статусом наравне с государственным и другие преимущества.

Согласно предложению правительства, Джамму и Кашмир становится союзной территорией, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.

На фоне объявленного решения правительства власти Индии начали переброску дополнительного контингента из 8 тыс. военнослужащих в штат Джамму и Кашмир. Военно-транспортные самолеты с утра 5 августа доставляют солдат в аэропорт столицы региона город Сринагар. Все воинские части в Индии приведены в состояние повышенной боеготовности. В ряде регионов Джамму и Кашмир тем временем начались стихийные выступления против решения властей.-0-