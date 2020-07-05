Индия обогнала Россию по числу инфицированных COVID-19

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия на вечер 5 июня обогнала Россию по количеству случаев заражения коронавирусом и заняла третье место в мире. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, общее число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек, а в России - более 681 тыс. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии.

Индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.

Утром 5 июля, по официальным данным этого ведомства, общее число заболевших в Индии составило 673 165.-0-