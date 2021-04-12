Индия опередила Бразилию по числу случаев COVID-19 в мире

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия опередила Бразилию и вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19, в стране выявлено 13 527 717 случаев заболевания, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В настоящее время Индия уступает по этому показателю лишь США, где выявлено более 31 197 511 заразившихся коронавирусом. В Бразилии, долгое время занимавшей вторую строчку в списке стран по числу зараженных COVID-19, на сегодняшний день 13 482 023 заболевших.

С начала пандемии в Индии от коронавируса скончались более 170 тыс. человек, выздоровели более 12,1 млн пациентов.

Ранее сообщалось, что столица Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса, несущей большую опасность по сравнению с предыдущими. Власти Дели запретили до 30 апреля массовые собрания и мероприятия, ограничили число пассажиров в общественном транспорте и сократили количество гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры будут действовать параллельно с ночным комендантским часом, объявленным в столице Индии до 30 апреля с 22.00 до 5.00.-0-