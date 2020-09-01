Индия ослабляет карантинные меры, несмотря на рост числа зараженных COVID-19

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых индийских штатах 1 сентября были ослаблены карантинные ограничения, что позволило предприятиям возобновить приостановленную из-за эпидемии COVID-19 работу. Таким образом власти Индии пытаются смягчить экономический ущерб, нанесенный стране в результате действия пандемии, сообщает Associated Press.

Индия по-прежнему находится в тройке стран с наибольшим числом инфицированных - по последним данным, здесь подтвержден почти 3,7 млн случаев заболевших COVID-19, с момента вспышки скончались более 65 тыс. человек. Большее число зараженных зафиксировано лишь в США и Бразилии. В настоящее время вирус распространился даже в отдаленные районы Индии - Андаманские и Никобарские острова. При этом власти страны указывают на растущий показатель выздоровления пациентов с COVID-19 - в настоящее время он превышает 76%.

31 августа правительство Индии сообщило, что ВВП страны во втором квартале сократился на рекордные 23,9%. Это самое значительное сокращение за последние 24 года. По мнению экспертов, падение вызвано введением в конце марта карантинных ограничений, которые не раз продлевались.

Первоначальная стратегия Индии по борьбе с COVID-19 была чрезвычайно радикальной: одной из принятых правительством мер стала полная изоляция всего населения страны - около 1,4 млрд. Некоторое время это работало: количество случаев заболевания в Индии оставалось низким по сравнению с другими странами, при этом низким было и число проводимых тестов. Однако к маю и июню число случаев заболевания начало постепенно увеличиваться, при этом в наиболее тяжелой ситуации оказались мегаполисы Мумбаи и Нью-Дели.-0-