Индия планирует разработать вакцину против коронавируса к концу года

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая вакцина против новой коронавирусной инфекции может появиться в Индии к концу года. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан, информирует ТАСС.

"Одна из наших вакцин-кандидатов против COVID-19 находится на третьем этапе клинических испытаний. Мы уверены, что вакцина будет разработана к концу этого года", - сказал Харш Вардхан в эфире телеканала IndiaTV.

Сейчас в Индии проходят испытания три вакцины. Телеканал предполагает, что в данном случае речь идет о вакцине COVAXIN, которую создает индийская компания Bharat Biotech. Кроме того, разработку препарата ведет еще одна индийская компания Zydus Cadila, начавшая клинические испытания вакцины ZyCoV-D. В Индии также проходит испытания вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

По официальным данным Минздрава, за последние сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 3 млн человек и достигло 3 044 940.-0-