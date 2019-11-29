Индия провела испытания противотанковых ракет

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Индии провели успешные запуски двух противотанковых ракет Spike, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на военные источники.

Пуски ракет дальнего радиуса действия произведены на полигоне в штате Мадхья-Прадеш. Как пишет ТАСС, Spike - ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.

Кроме того, как сообщает газета Financial Times, ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.-0-