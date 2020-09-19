Индия стала мировым лидером по числу излечившихся от COVID-19

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия стала лидером по числу излечившихся от COVID-19 в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на данные индийского Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

Общее число инфицированных коронавирусом в стране выросло за минувшие сутки на 93 337 и составило 5 308 014. Количество вылечившихся увеличилось на 95 880 и составило 4 208 431. "Индия обогнала США и стала номером один по выздоровлению от COVID-19 в мире. Общее число выздоровевших превысило 4,2 млн", - сообщило ведомство на своей странице в Twitter. Коэффициент выздоровления составил на сегодняшнее утро 79,28% от общего числа заболевших, что, по информации Минздрава, является самым высоким показателем в мире.

С 4 августа страна также остается мировым лидером по суточному приросту заразившихся. Уже свыше недели число новых инфицированных в среднем растет более чем на 90 тыс. ежедневно. В настоящее время Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19, уступая только США (6 724 667 - по данным американского Университета Джонса Хопкинса).

Число умерших от этой инфекции в Индии увеличилось за сутки на 1247 и достигло 85 619 человек - это третий показатель в мире после США и Бразилии. В настоящее время лечение проходят 1 013 964 пациента. Сильнее всего от инфекции пострадали такие штаты, как Махараштра, Андхра-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Уттар-Прадеш.-0-