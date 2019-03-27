Индия вошла в четверку стран с противоспутниковым оружием

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешное испытание собственного противоспутникового оружия позволило Индии войти в четверку космических сверхдержав. Об этом сообщает издание
В своем выступлении, транслировавшемся по телевидению, радио и в соцсетях, глава правительства объявил о том, что разработанная индийскими специалистами противоспутниковая ракета сбила аппарат, находящийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Нарендра Моди подчеркнул, что испытания ракеты не были направлены против какого-либо государства и не нарушают международных норм и законов.
"Индия стала одной из космических держав. Это сделает ее более сильной, защищенной и будет способствовать миру и гармонии", - заявил премьер-министр.
Нарендра Моди также отметил успех космической программы и достижения специалистов Индийской организации оборонных исследований и разработок.
До настоящего времени противоспутниковым оружием обладали лишь три страны в мире: США, Россия и Китай.-0-
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