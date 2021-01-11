Индийская компания Dr. Reddy's рассказала о результатах второй фазы испытаний вакцины "Спутник V"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская фармацевтическая компания Dr.Reddy's Laboratories предоставила результаты второй фазы испытаний российской вакцины "Спутник V" индийскому регулятору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Независимый совет по надзору за безопасностью и данными (Data and Safety Monitoring Board) после ознакомления с результатами клинических испытаний счел вакцину соответствующей стандартам безопасности Индии и рекомендовал продолжить исследования без изменений. После этого для получения одобрения на проведение третьего этапа данные были направлены Генеральному контролеру лекарственных средств Индии.

"Результаты второго этапа исследований в Индии показали высокую степень безопасности вакцины. Это еще больше укрепляет нашу уверенность в безопасности "Спутника V", - отметили в компании.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле. Российский фонд прямых инвестиций и Dr.Reddy's в октябре получили одобрение на проведение второй и третьей фаз испытаний "Спутника V".-0-

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