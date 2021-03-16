Индийская компания Gland Pharma произведет свыше 250 млн доз вакцины "Спутник V"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базирующаяся в южном индийском городе Хайдарабаде компания Gland Pharma Ltd заявила, что заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве и поставке до 252 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня компанией заявление.

"Ожидается, что производство начнется с третьего квартала этого года, а поставки возможны с четвертого квартала", - говорится в заявлении. - "Опыт Gland Pharma в производстве стерильных инъекций в значительном масштабе способствует стабильным поставкам вакцины против COVID-19". Компания пока не сообщает, в какие страны производитель намерен поставлять этот препарат.

Ранее о намерении производить российскую вакцину в Индии заявляли известные индийские производители фармакологических препаратов Dr. Reddy's Laboratories и Hetero Biopharma.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат уже зарегистрирован во многих странах мира.

Вакцинация в Индии стартовала 16 января. Власти страны ранее сообщали, что планируют привить около 300 млн человек к июлю этого года. На сегодня прививки делаются двумя вакцинами: Covishield ("Ковишилд" - местное название вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом), а также Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".-0-