Индийская разновидность коронавируса обнаружена в Малайзии

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разновидность коронавируса, впервые выявленная в Индии, обнаружена в Малайзии. Об этом со ссылкой на информацию министра здравоохранения Адхама Баба сообщает ТАСС.

"Вирус обнаружен у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура", - указал глава ведомства.

"Мы призываем население сохранять спокойствие. Эксперты приложат все усилия, чтобы установить весь круг потенциального общения инфицированного", - добавил министр.

Правительство Малайзии полностью приостановило транспортное сообщение с Индией на фоне резкого ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. С момента пандемии в Малайзии зафиксировано более 415 тыс. случаев заражения, около 1,5 тыс. человек умерли.-0-