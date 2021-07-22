Индийская семья 15 месяцев изолированно жила в палатке из-за боязни заболеть COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция деревни Кадали на востоке индийского штата Андхра-Прадеш вызволила семью, которая больше года прожила в палатке, опасаясь заразиться коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Глава семьи Чуттугала Бенни с женой и двумя дочерьми спрятались в палатке почти 15 месяцев назад, когда один из их соседей умер из-за коронавируса", - рассказал глава деревни Чоппала Гурунатх.

Семью обнаружил волонтер, который обходил населенный пункт по поручению местной администрации. С помощью местных жителей и полиции четырех человек переместили в больницу. Сейчас они лечатся.

Чоппала Гурунатх добавил, что семья жила в плохих санитарных условиях.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 31,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 418 тыс. человек скончались, около 30,4 млн пациентов выздоровели.-0-