Индийские фермеры устроили акцию против сельскохозяйственных законов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи индийских фермеров собрались на зерновом рынке недалеко от Нью-Дели в знак протеста против новых сельскохозяйственных законов, которые, по их словам, угрожают их средствам к существованию. При этом они осудили "жестокие" действия полиции во время аналогичных демонстраций на прошлой неделе, сообщает агентство "Рейтер".

"Большое количество фермеров пришли на встречу, чтобы попросить правительство наказать виновных в применении силы против невооруженных и пожилых фермеров", - сказал один из высокопоставленных фермеров Балбир Сингх Раджевал.

Зерновой рынок, на котором встречаются фермеры, находится примерно в 150 км от Нью-Дели, в соседнем штате Харьяна. По словам Раджевала, после того, как первоначальные переговоры с правительственными чиновниками не увенчались успехом, фермеры направились от рынка к главному правительственному учреждению в районе Карнал штата Харьяна, чтобы настаивать на своих требованиях. Некоторые руководители профсоюзов были арестованы полицией.

"Применение чрезмерной, непропорциональной силы было не только жестоким, но и мстительным", - сказал Раджевал.

В прошлом месяце около 10 фермеров были ранены после того, как полиция применила дубинки, чтобы помешать протестующим блокировать шоссе Харьяны. Один позже умер, хотя официальные лица утверждают, что смерть наступила не из-за ранения дубинкой. Власти Харьяны усилили безопасность и отключили мобильные интернет-услуги, заявили представители правительства штата. По их словам, помимо большого числа полицейских правительство также разместило военизированные формирования.

Более восьми месяцев назад десятки тысяч фермеров разбили лагеря на основных автомагистралях, ведущих в Нью-Дели, чтобы выступить против фермерских законов в ходе самого продолжительного протеста фермеров в Индии. Более полумиллиона из них приняли участие в акции в самом густонаселенном штате Индии Уттар-Прадеш в воскресенье с требованием отмены законов, введенных в сентябре прошлого года.

Руководители фермерских хозяйств говорят, что законы подорвут давний механизм, который гарантирует фермерам минимальную цену на рис и пшеницу, но правительство заявляет, что это поможет производителям получить более низкие цены.-0-