Индийский штамм коронавируса обнаружен в 17 странах

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии, обнаружена уже как минимум в 17 странах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

По данным ВОЗ, чаще всего мутация B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре. Промежуточные результаты исследований показывают, что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2.

Тем не менее, как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению коронавируса в Индии способствует не только высокая вирулентность индийского штамма, но и низкий уровень вакцинации в стране, а также халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил.

По данным ресурса Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов.-0-