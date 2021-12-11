Индонезия начнет прививать от COVID-19 детей старше 6 лет

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезия начнет вакцинировать от COVID-19 детей старше 6 лет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Данте Саксоно Харбувоно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

"Местные власти смогут начать вакцинацию детей в возрасте от 6 до 11 лет, если они выполнили задачу по иммунизации населения на 70%", - сказал Данте Саксоно Харбувоно. По его словам, прививки будут делать с 24 декабря.

Ранее агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для вакцинации детей китайский препарат Sinovac. Кроме того, проводятся исследования другой китайской вакцины Sinopharm.

К настоящему моменту полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии.-0-