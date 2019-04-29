Индонезия решила перенести столицу страны

29 апреля, Дакарта /БЕЛТА - Антара/. Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу страны из Джакарты в другой город.

Джоко Видодо подчеркнул, что для переноса столицы нужна детальная подготовка с точки зрения выбора подходящего местоположения. Должны быть учтены многие факторы, такие как геополитический, геостратегический, а также инфраструктура местности.

Как сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, для будущей столицы страны предлагается выбрать город в центре Индонезии, в районе, защищенном от землетрясений, вулканов, цунами, наводнений и других стихийных бедствий. При выборе важно будет учесть и наличие достаточного количества запасов чистой питьевой воды, отсутствие загрязнения окружающей среды, а также наличие линий электропередачи и сетей связи, рассказал Бамбанг Броджонегоро.-0-