Индонезия ужесточает социальные ограничения с 3 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об ужесточении с 3 июля социальных ограничений на фоне новой вспышки коронавируса, вызванной распространением штамма "Дельта". С таким заявлением он выступил 30 июня в эфире национального телевидения, сообщает ТАСС.

"В последние дни ситуация стремительно ухудшается и требует от нас более решительных шагов", - подчеркнул Джоко Видодо. По его словам, "наиболее серьезные ограничения вступают в силу с 3 июля на острове Ява и в провинции Бали, где наблюдается самая тяжелая обстановка". Президент указал, что режим будет действовать до 20 июля.

Ранее правительство одобрило ряд мер. В частности, большинство сотрудников предприятий, не относящихся к жизненно важным, будут переведены на удаленный режим работы, кафе, рестораны и места общественного питания будут закрыты для посетителей. Кроме того, перелеты внутри страны станут возможны только при предъявлении сертификатов о полной вакцинации или справок об отрицательном результате ПЦР-теста.

Минздрав фиксирует рекордно высокие темпы прироста инфицированных. Так, 27 июня этот показатель превысил 21,8 тыс. человек в сутки, особую обеспокоенность у врачей вызывает всплеск числа заражений среди детей. Всего с момента пандемии в стране было подтверждено более 2,1 млн заболевших, из которых 58,4 тыс. умерли. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и количеству летальных исходов.-0-