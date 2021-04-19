Индонезийский вулкан Синабунг дважды выбросил пепел

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра сегодня дважды выбросил пепел, сообщает Синьхуа со ссылкой на индонезийский Центр вулканологии и уменьшения опасности геологических явлений.

Первое извержение произошло в 10.43 по местному времени: вулкан выбросил пепел на высоту 2 тыс. м за 230 секунд. Следующее случилось в 10.47: пепел поднялся на 1 км за 136 секунд.

"Если начинается пеплопад, мы призываем людей надевать маски, когда они выходят на улицу", - добавили в центре.-0-