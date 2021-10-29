Инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума на фоне энергетического кризиса

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в еврозоне достигла 4,1%, что стало самым высоким показателем со времен мирового экономического кризиса 2008 года, сообщает Euronews со ссылкой на последние данные Евростата.

Нынешние показатели инфляции в еврозоне почти вдвое превышают годовой прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,2%. Для сравнения: в январе инфляция в странах региона составляла всего 0,9%, в мае она достигла 2%, а затем подскочила до 3% в августе.

По данным Евростата, инфляция уже была высокой в сентябре (3,4%). Но в октябре ее показатели еще больше подскочили из-за произошедшего энергетического кризиса, который спровоцировал не только резкий рост цен на электроэнергию, но и на многие виды товаров и услуг.

В октябре инфляция на энергоносители достигла ошеломляющих 23,5%. Европейская комиссия ожидает, что затраты на электроэнергию останутся высокими до марта или апреля 2022 года, пока не закончится отопительный сезон.

Между тем рост цен в странах - членах еврозоны неравномерный: самые высокие показатели инфляции зарегистрированы в странах Балтии (8,2% в Литве, 7,4% в Эстонии и 6% в Латвии). В Германии, чья экономика крупнейшая в Европе, инфляция составила 4,6%. Единственными странами еврозоны, где инфляция оказалась ниже порога в 2%, стали Мальта (1,4%) и Португалия (1,8%).-0-