Инфляция в еврозоне в сентябре показала рекордный рост за 13 лет

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в еврозоне в сентябре, по опубликованным предварительным данным Евростата, составила 3,4% в годовом выражении, увеличившись на 0,4% по сравнению с показателем за август. Как утверждает агентство Bloomberg, это самый высокий уровень инфляции в объединении с 2008 года, сообщает ТАСС.

Самый большой рост цен - на энергоносители (на 17,4%, в августе - на 15,4%), за ними следуют промышленные товары (на 2,1%, в августе - на 2,6%), далее идут продукты, алкоголь и табак (на 2,1% - на 2%), а также услуги (на 1,7% - на 1,1%).

Наиболее высокий показатель инфляции в прошлом месяце был зафиксирован в Эстонии (6,4%), Литве (6,3%) и Словакии (5,1%), самый низкий - на Мальте (0,7%), в Португалии (1,3%), Греции и Финляндии (по 2,1%).

13 сентября член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что уровень инфляции в еврозоне в этом году продолжит расти, но в 2022 году может заметно снизиться.-0-