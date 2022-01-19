Инфляция в Германии в 2021-м достигла максимума с 1993 года

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Германии в 2021 году составила 3,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство страны.
Отмечается, что инфляция в 2021 году в Германии достигла максимального показателя с 1993 года. Ключевая причина - рост цен на энергоресурсы и топливо, которое подорожало на 10,4%.
Только в декабре 2021 года инфляция в стране выросла на 5,3%.
В 2020 году, когда была первая волна пандемии, годовая инфляция в Германии составила 0,5%.-0-