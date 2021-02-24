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24 февраля 2021, 18:17

Инфляция в Кыргызстане в 2020 году превысила целевой ориентир ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар- БЕЛТА/. Инфляция в Кыргызстане по итогам 2020 года превысила целевой ориентир Евразийского экономического союза, в связи с чем Евразийская экономическая комиссия в 2021 году разработает для Кыргызстана рекомендации по экономическим мерам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Целевой ориентир инфляции в странах ЕАЭС рассчитывается на основании статьи 63 Договора о ЕАЭС. В соответствии с ней государства должны формировать экономическую политику таким образом, чтобы уровень инфляции не превышал более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение", - напомнили в пресс-службе.

По данным ЕЭК, по итогам 2020 года самая низкая инфляция в ЕАЭС зафиксирована в Армении - 3,7%. На основании этого показателя рассчитан целевой ориентир. "Инфляция в ЕАЭС в целом составила 5,4%, в том числе в Беларуси - 7,4%, в Казахстане - 7,5%, в Кыргызстане - 9,7%, в России - 4,9%. В среднем по сравнению с 2019 годом инфляция ускорилась на 1,9 - 3,0 п.п., за исключением Кыргызстана, где темпы роста потребительских цен увеличились на 6,6 п.п.", - отметили в ЕЭК.

"Рост цен на продовольствие оказал основное влияние на ускорение инфляции в странах ЕАЭС. Их вклад в прирост инфляции в Кыргызстане составил 5,7 п.п., в Армении - 3,3 п.п., в России - 1,5 п.п. В других странах ЕАЭС доминировали другие факторы. В Беларуси инфляция в значительной степени ускорилась из-за непродовольственной инфляции (1,4 п.п.), в Казахстане – из-за роста цен на услуги (1,2 п.п.), в том числе коммунальные (0,8 п.п.). Ускорение продовольственной инфляции главным образом связано с неурожаем отдельных сельскохозяйственных культур в странах ЕАЭС, а также с частными факторами. Например, продовольственная инфляция в Кыргызстане возросла во многом из-за резкого роста цен на мясо и мясопродукты в четвертом квартале 2020 года (1,8 п.п.) ввиду проблем с импортом живого скота. В течение года страны ЕАЭС активно принимали меры для преодоления инфляционного давления, в том числе ограничивали экспорт продовольственного сырья, регулировали цены на социально значимые товары", - указали в ЕЭК.

Как отмечается в аналитических материалах ЕЭК, пандемия COVID-19 оказала разноплановое влияние на инфляцию в ЕАЭС. В частности, ускорился рост цен на медикаменты из-за резкого увеличения спроса на них. Также ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта, главным образом воздушного, по причине приостановления международного авиасообщения. Кроме того, резко снизились мировые цены на нефть, что оказало прямое и косвенное влияние на ослабление национальных валют стран ЕАЭС. По этой причине импортируемые товары также выросли в цене.

"По прогнозам центральных (национальных) банков, инфляция в странах ЕАЭС достигнет пиковых значений в первом квартале текущего года, к концу года постепенно снизится и будет находиться вблизи национальных целевых ориентиров. Итоги 2020 года показывают, что для снижения волатильности потребительских цен странам ЕАЭС важно принимать меры по снижению импортозависимости от сельскохозяйственных и продовольственных товаров, развивая внутреннее производство и обработку, а также своевременно принимать соответствующие антиинфляционные меры", - резюмировали в ЕЭК.-0-

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