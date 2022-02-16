Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Великобритании достигла нового 30-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 5,5% за 12 месяцев, пишет The Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы страны.

Это самое высокое значение с марта 1992 года, когда инфляция равнялась 7,1%.

Наибольший вклад в рост инфляции за последний год внесли высокие цены на электроэнергию, транспортные расходы, одежду, обувь, жилье, мебель и товары для дома.

В этом месяце Банк Англии предупредил, что инфляция потребительских цен может достичь пика примерно в 7,25% к апрелю, поскольку растущие цены на энергоносители влияют на потребителей.

Как сообщает Forbes, рост инфляции сейчас общемировая тенденция. В США инфляция к концу 2021 года составила 7% - самый высокий показатель с 1982 года. Годовой рост потребительских цен в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре достиг 5,8% - максимум с мая 1996 года. В еврозоне индекс цен в декабре ускорил рост до 5% - максимальный уровень с момента введения евро.-0-