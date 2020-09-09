Инфляция в Венесуэле с начала года увеличилась на 1 000%

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен в Венесуэле за восемь месяцев 2020 года превысил 1 000%. Такие данные 9 сентября приводит ТАСС со ссылкой на комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы.

"Инфляция в августе составила 25,04%, а с начала года - 1 079,67%", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.

В годовом выражении рост цен составил 3 078%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%.-0-