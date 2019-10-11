Информбезопасность требует чрезвычайных мер - заявление президентов России и Туркменистана

11 октября, Ашхабад /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили за необходимость подкрепить национальные меры по информбезопасности консолидированными действиями на двустороннем и международном уровнях. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Лидеры России и Туркменистана предостерегли от неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и призвали мировое сообщество разработать меры для противодействия использования ИКТ для вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств, а также в террористических целях и для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

При этом Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов признали беспрецедентный прогресс в развитии и использовании ИКТ, а также их растущее влияние на повседневную жизнь. Лидеры двух стран подчеркнули, что неправомерное использование информтехнологий, в том числе в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, может представлять угрозу для государства, его граждан и общества в целом. По их мнению, становится все более очевидным рост злоупотреблений при применении информационно-коммуникационных технологий, связанных с незаконным сбором и использованием персональных данных, что является прямым нарушением основных свобод и прав человека, включая право на неприкосновенность личной жизни.

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов заявили о поддержке осуществляемой в рамках ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Президенты также выступили за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть вследствие противоправного использования ИКТ. В связи с этим лидеры также призвали усиливать взаимодействие в плане совершенствования действующей модели управления интернетом, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью интернет и повышения в этом контексте роли Международного союза электросвязи.-0-