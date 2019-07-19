Инна Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Инна Чурикова находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

Вечером 18 июля артистка упала со сцены в конце второго акта спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться, на сцену и за кулисы актрису унесли на руках.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. В 1965 году окончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Народная артистка СССР снялась в более чем 40 фильмах, среди которых "Морозко", "В огне брода нет", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Ширли-мырли" и другие. Она снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. В 1984 году получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Военно-полевой роман". Много лет работает в московском театре "Ленком". -0-