Иностранные авиакомпании с 8 июня смогут выбрать один город для перелетов в КНР

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные авиаперевозчики с 8 июня получат возможность выбрать одну из воздушных гаваней Китая, куда в дальнейшем будут осуществляться регулярные перелеты, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.

Как отмечается в заявлении управления, каждая авиакомпания имеет право подать заявку для осуществления только одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, утвержденного китайскими властями.

Это распоряжение распространяется на компании, которые прежде не попали в число тех, кто осуществлял перелеты в соответствии с правилом, оглашенным 12 марта. Согласно ему, в неделю только один авиаперевозчик от каждой страны имел право оформить один рейс в Китай по единственному маршруту.

В заявлении также уточняется, что авиакомпании, получившие возможность подать заявку, обязаны обеспечить максимальные меры эпидемиологического контроля. В случае если число пассажиров, заразившихся новым коронавирусом, на борту их самолетов, прилетающих в КНР, превысит пять, они на неделю лишаются права обслуживать рейсы. Если количество инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели.-0-