Иностранным специалистам смягчили ограничения на въезд в Россию

25 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в страну высококвалифицированным иностранным специалистам, сообщается на сайте правительства РФ.

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие - указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия. Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, было принято по итогам рассмотрения поступивших в правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний. Ранее Михаил Мишустин принял решение о разрешении въезда в страну иностранцев, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения были сняты также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках.-0-