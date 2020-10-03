Иностранцам без справки о тесте на коронавирус ограничат въезд в Казахстан

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные граждане, планирующие прибыть в Казахстан, с 6 октября обязательно должны иметь при себе действительную справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Казахстана на транспорте Садвакас Байгабулов, сообщает ТАСС.

"С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, пройденного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы, к въезду в Казахстан не допускаются", - цитирует Садвакаса Байгабулова агентство "Тенгриньюс".

Прибывающие авиарейсами граждане Казахстана, у которых не будет действительной справки, подлежат изоляции в карантинном стационаре на двое суток для лабораторного обследования на коронавирус. Эти требования распространяются на все страны, с которыми республика возобновила авиасообщение, прежнее разделение государств по категориям не предусмотрено.

"Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении прибывающих в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", - отметил главный государственный санитарный врач на транспорте.-0-