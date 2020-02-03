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03 февраля 2020, 12:18

Иностранцев с коронавирусом могут депортировать из России

Михаил Мишустин. Фото ТАСС
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранных граждан, у которых выявят коронавирус нового типа, могут депортировать из России. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной. Он добавил, что недавно в России был подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Эта инфекция также была добавлена в перечень особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин", - пояснил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр РФ сообщил, что ситуация с распространением коронавируса на территории России находится под контролем. По его словам, в настоящий момент все органы российской власти координируют свои действия по борьбе с инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан Китая через российскую границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы, им оказывается вся необходимая помощь. Премьер также напомнил, что было приостановлено движение на границе с Монголией и введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", решение о нежелательности пребывания в России может быть принято в отношении иностранца, нахождение которого создает реальную угрозу здоровью населения. Решение может быть отменено, если такой иностранец отказался лечиться в России, однако сам покинул страну. Также оно отменяется, если заболевший вылечился от опасной болезни.

Те же, кто отказался вопреки принятому решению о нежелательности пребывания в РФ покинуть страну, подлежат депортации.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.-0-

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