13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы смогут въехать в Украину только с полисом страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Вчерашнее решение правительства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19", - сказал Максим Степанов.

По его словам, обсервация обязательна для тех, кто прибыл из стран или является гражданином стран со значительным распространением COVID-19. Речь идет о государствах, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине.

Правительство Украины 12 июня приняло постановление №477, которым исключены из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов. Как информирует Государственная пограничная служба Украины, в то же время закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, речной пункт пропуска в Киевском порту.

По состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19. Из них 753 зафиксированы за последние сутки, и это рекордный прирост. Выздоровели 13976 человек, умерли 880.-0-