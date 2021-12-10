Instagram ограничит доступ к соцсети для детей до 13 лет

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Instagram планирует ограничить доступ к социальной сети для детей до 13 лет. Об этом заявил глава компании Адам Моссери в Конгрессе США, сообщает газета "Известия".

"Мы создаем ряд опций, чтобы проверять, действительно ли пользователю достаточно лет, чтобы пользоваться Instagram. Мы создаем новую технологию, чтобы искать и удалять аккаунты тех, кому нет 13 лет. Также используем технологии, чтобы понять, младше или старше 18 лет наши пользователи", - заявил глава компании.

Благодаря новым алгоритмам взрослые пользователи не смогут писать несовершеннолетним, если те не подписаны на них. Взрослые также не смогут отмечать подростков, не достигших 18 лет, без подписки несовершеннолетних.

Кроме того, в марте Instagram запустит первый набор элементов управления для родителей и опекунов. Новый инструмент родительского контроля позволит видеть, сколько времени подростки проводят в социальной сети, и устанавливать временные рамки.

Влияние Instagram на подростков оказалось в центре внимания в начале этого года, когда издание The Wall Street Journal и консорциум медиаорганизаций опубликовали серию критических отчетов, основанных на внутренних документах. Документы раскрывают, как социальные сети компании распространяют язык вражды и дезинформацию и наносят вред психическому здоровью уязвимых подростков.-0-