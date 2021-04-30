Институт Россельхознадзора начал выпуск вакцины от COVID-19 для животных

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину "Карнивак-Ков" для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тыс. доз. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ", - сказала Юлия Мелано. Она добавила, что максимальный объем до 3 млн доз в месяц - это на сегодня. В перспективе при наличии заказа этот объем может быть увеличен до 5 млн.

По ее словам, партия произведенной вакцины будет направлена в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины от COVID-19 для животных в ЕС. "Интерес к российской вакцине "Карнивак-Ков" проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы к переговорам по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится на стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса", - сообщила Юлия Мелано.-0-