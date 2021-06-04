Институт сыворотки Индии получил разрешение властей на производство вакцины "Спутник V"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии одобрил производство индийским Институтом сыворотки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на правительственный источник, передает ТАСС.

"Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии предоставил Институту сыворотки разрешение на производство с соблюдением определенных условий на лицензированном предприятии в Хадапсаре вакцины от COVID-19 "Спутник V" для ее исследования, тестирования и анализа", - сообщил источник.

3 июня газета "Пионер" сообщила, что Институт сыворотки подал заявление на производство вакцины "Спутник V" в надзорное ведомство. Ранее институт сообщил Минздраву Индии о своей готовности выпускать этот препарат одновременно с производством 100 млн доз вакцины Covishiеld и американского препарата от коронавируса Novavax, разрешение на выпуск которого в Индии ожидается от Соединенных Штатов.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Во вторник в Индию была доставлена из России третья партия препарата "Спутник V".-0-