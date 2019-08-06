Инцидент со стрельбой произошел в Луизиане

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба в магазине Walmart в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США стала результатом бытовой ссоры между двумя вооруженными мужчинами. Об этом сообщил телеканал
Между покупателями магазина произошел конфликт, после чего они достали пистолеты и выстрелили друг в друга. Один человек в очереди получил ранения и был доставлен в больницу. Один из участников конфликта задержан, в настоящее время полиция ведет поиски второго подозреваемого.
3 августа в результате бойни в одном из магазинов Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. 5 августа стрельба в центре Дейтона унесла жизни девяти человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).-0-
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