И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Я в порядке, буду работать из изоляции. Давайте вместе идти вперед", - написала Жанин Аньес.

По ее словам, она решила сделать тест, поскольку в последнее время несколько боливийских чиновников заразились коронавирусом.

Жанин Аньес будет на карантине 14 дней до проведения нового теста.

По данным CNN, в последние дни по крайней мере у четырех высокопоставленных чиновников правительства Боливии, в том числе министра здравоохранения, оказался положительный тест на COVID-19.

Жанин Аньес стала третьей главой латиноамериканского государства, заразившейся коронавирусом. Ранее этот диагноз подтверждался у президента Бразилии Жаира Болсонару и президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.-0-