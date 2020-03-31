31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации агентства Bloomberg Ирак в апреле нарастит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки до 4,8 млн баррелей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если в марте Ирак экспортировал в среднем 3,4 млн баррелей в сутки, то в апреле эта цифра возрастет до 3,6 млн баррелей. Американские журналисты уверяют, что на данный момент страна в Персидском заливе не испытывает проблем с поставками нефти, но они могут возникнуть, если нефтехранилища стран-получателей окажутся переполненными.

Наиболее крупным рынком сбыта иракской нефти остаются азиатские страны. В частности, Китай, куда в марте ежесуточно отправлялось 800-900 тыс. баррелей нефти. В настоящее время эксперты прогнозируют увеличение поставок в Поднебесную, так как экономика КНР восстанавливается после жестких карантинных мер, связанных с распространением в стране COVID-19.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.

По состоянию на 16.56 по минскому времени 31 марта стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,68% - до $26,24 за баррель. Майские фьючерсы на WTI растут на 2,24% и находятся на отметке в $20,54 за баррель.-0-