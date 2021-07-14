Иракское судно загорелось в Персидском заливе - все члены экипажа погибли

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иракское нефтесервисное судно загорелось в сегодня в Персидском заливе - в результате пожара все девять членов экипажа погибли. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на местный информационный портал Baghdad Al Yaum.

"Иракское судно загорелось в Персидском заливе, в результате чего все члены экипажа погибли. О причинах произошедшего пока ничего не известно", - приводит портал слова представителя государственной компании по управлению иракскими портами.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.-0-