Иран начал испытания собственной вакцины от COVID-19

29 декабря, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране сегодня началась первая фаза испытаний на добровольцах собственной вакцины от коронавируса.

За испытаниями следят министр здравоохранения страны Саид Намаки и вице-президент по научным вопросам Сурен Саттари.

Первая иранская вакцина от COVID-19 получила название "Ково-Иран". Планируется, что во время первой фазы испытаний препарат смогут получить 56 человек. При этом около 65 тыс. человек выразили желание стать добровольцами и принять участие в испытаниях вакцины.

В Иране с начала пандемии зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, 54,8 тыс. человек умерли.-0-